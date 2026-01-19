Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Setor Rp 550,19 Miliar ke APBN, Bea Cukai Lhokseumawe Catat Kinerja Positif di 2025

Senin, 19 Januari 2026 – 11:38 WIB
Setor Rp 550,19 Miliar ke APBN, Bea Cukai Lhokseumawe Catat Kinerja Positif di 2025 - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Bea Cukai Lhokseumawe mencatatkan kinerja yang positif, baik dari sisi penerimaan negara maupun penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai di sepanjang 2025.

Sepanjang 2025, Bea Cukai Lhokseumawe membukukan penerimaan negara sebesar Rp 550,19 miliar (119,46 persen) atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 460,53 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi menyampaikan capaian tersebut menunjukkan fungsi kepabeanan dan cukai tetap berjalan optimal meskipun daerah menghadapi berbagai tantangan.

Baca Juga:

“Capaian ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga penerimaan negara di tengah, tantangan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (19/1).

Agus menjelaskan penerimaan negara tersebut bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Menurut Agus, hasil tersebut tidak terlepas dari sinergi dengan para pemangku kepentingan, masyarakat, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kepabeanan dan cukai.

Baca Juga:

Di tengah upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh, Agus menekankan pihaknya memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan tetap berjalan.

“Kami memastikan fungsi kepabeanan tetap berjalan untuk menjaga penerimaan negara sekaligus mendukung pemulihan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkap Agus.

Bea Cukai Lhokseumawe mencatatkan kinerja positif di 2025 dengan membukukan penerimaan negara sebesar Rp 550,19 miliar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Lhokseumawe  kinerja positif  penerimaan negara  Agus Siswadi  Penegakan Hukum  Bea Cukai 
BERITA BEA CUKAI LHOKSEUMAWE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp