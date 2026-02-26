Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Setuju Ada Ambang Batas Parlemen, PKS Harap PT 4 Persen Tak Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 – 13:15 WIB
Setuju Ada Ambang Batas Parlemen, PKS Harap PT 4 Persen Tak Dinaikkan - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Medan, Rabu (3/12). Komdigi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih dibutuhkan, sebagai mekanisme kontrol stabilitas politik di parlemen.

Hal demikian dikatakan Kholid menyikapi sikap Ketum NasDem Surya Paloh yang konsisten mendorong PT tujuh persen.

"Ya, biar tidak terlalu banyak fragmentasi dengan makin banyaknya jumlah parpol di parlemen jika ambang batas ditiadakan," kata dia melalui layanan pesan dikutip Kamis (26/2).

Baca Juga:

Legislator DPR RI itu menyebut angka ideal PT ke depan harus melihat titik keseimbangan antara representasi parpol di parlemen dan suara tak terwakili pada pemilu. 

"Harus ada titik keseimbangan antara representasi partai politik di parlemen dengan jumlah suara yang tidak terakomodasi, karena adanya ambang batas tersebut," kata Kholid.

Dia menyebut PT empat persen yang diterapkan pada Pemilu 2024 sebenarnya sudah tepat dan berharap tidak dinaikkan. 

Baca Juga:

"Sudah cukup baik dipertahankan dan sepertinya tidak perlu dinaikan," ujar Kholid.

Selain PT empat persen, dia mengusulkan angka ambang batas dihitung dari jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI.

Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut PT empat persen yang diterapkan pada Pemilu 2024 sebenarnya sudah tepat dan berharap tidak dinaikkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ambang batas parlemen  Parliamentary treshold  PKS  NasDem 
BERITA AMBANG BATAS PARLEMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp