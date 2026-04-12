JPNN.com - Politik

Setuju Komunikasi Istana Membaik, Peneliti BRIN Dorong Peran Bakom Jika Seskab Teddy Sibuk

Minggu, 12 April 2026 – 09:30 WIB
Seskab Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai istana tampak telah responsif dalam menjawab berbagai isu yang berkembang di publik.

Hal demikian dikatakan Wasisto menyikapi pernyataan analis politik Hendri Satrio (Hensa) yang menyebut komunikasi Istana membaik, meski terasa spontan.

"Saya pikir komunikasi Istana memang sudah responsif dengan isu-isu aktual," kata Wasisto kepada awak media dikutip Minggu (12/4).

Baca Juga:

Namun, Wasisto mendorong Badan Komunikasi (Bakom) RI bisa tampil lebih aktif dan terdepan menyampaikan pandangan pemerintah menyikapi berbagai isu.

"Bakom ini yang mempunyai tugas utama sebagai lembaga komunikasi, tujuannya supaya pesan yang disampaikan sesuai dengan tugas utama institusi itu," lanjut dia.

Wasisto menilai Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi tidak bisa selalu mengisi ruang publik menjelaskan kebijakan negara.

Baca Juga:

Menurutnya, kedua tokoh yang berperan sentral dalam komunikasi itu harus memikirkan urusan administrasi negara pada saat yang sama.

Oleh karena itu, Wasisto mengusulkan Bakom aktif mengisi ruang ketika Seskab dan Mensesneg sedang mengurusi administrasi negara.

Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati sebut Bakom RI bisa terdepan menyampaikan pandangan pemerintah menyikapi berbagai isu jika Seskab Teddy sibuk.

Seskab Teddy  Teddy Indra Wijaya  Bakom RI  Hendri Satrio  wasisto raharjo  Istana 
BERITA SESKAB TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
