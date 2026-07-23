Setujui Permohonan NPPBKC PT Pandawa Berdaya Nusantara, Bea Cukai Malang Jelaskan Ini

jpnn.com, MALANG - PT Pandawa Berdaya Nusantara resmi mengantongi nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

Bea Cukai Malang secara resmi menerbitkan NPPBKC kepada perusahaan yang bergerak di bidang hasil tembakau itu pada Rabu (15/7).

Penerbitan NPPBKC dilakukan setelah perusahaan melalui seluruh tahapan prosedur, termasuk pemaparan proses bisnis yang dilaksanakan di aula Kantor Bea Cukai Malang.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengungkapkan pemaparan proses bisnis adalah tahapan krusial dan menjadi syarat mutlak dalam penerbitan NPPBKC.

“Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan operasional dan pemahaman calon pengusaha terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai,” kata Johan.

Dalam pemaparan proses bisnis, perwakilan perusahaan menyampaikan mengenai profil, alur produksi, hingga rencana operasional pabrik hasil tembakau.

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Paparan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama tim Bea Cukai Malang untuk menggali informasi lebih mendalam serta memastikan kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan di bidang cukai.

Melalui proses pembahasan yang konstruktif dan komprehensif, permohonan NPPBKC PT Pandawa Berdaya Nusantara akhirnya disetujui.