Setyo Budiyanto Melantik 10 Penyelidik & 13 Penyidik Baru KPK, Ini Pesannya

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto melantik 10 penyelidik dan 13 penyidik baru KPK.

Setyo dalam kesempatan itu mengingatkan kepada penyidik dan penyelidik baru KPK soal modus dugaan tindak pidana korupsi yang makin adaptif.

"Dahulu dilakukan secara face to face (tatap muka, red.), sekarang berbeda. Maka kemampuan kita harus terus ditingkatkan agar berkas perkara matang dan penuntutan dilakukan secara maksimal," ujar Setyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/11).

Dia juga mengingatkan kepada 23 pegawai yang baru dilantik tersebut mengenai peran strategis dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum yang berintegritas.

"Saudara bukan hanya bertugas mengungkap fakta, melainkan menjaga muruah hukum, keadilan, dan integritas institusi di tengah tantangan yang semakin kompleks," ungkapnya.

Setyo berharap pelantikan 23 pegawai baru tersebut dapat menjadi regenerasi nilai, sekaligus penegasan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhenti pada satu masa saja.

Dia juga berharap penambahan personel tersebut dapat membuat kerja-kerja penindakan, penyelidikan, maupun penyidikan tindak pidana korupsi kian tajam, profesional, serta berkeadilan.

"Proses menjadi penyidik dan penyelidik bukan hal mudah. Saya harap insan KPK dapat melaksanakan tugas dengan semangat dan komitmen penuh memberantas korupsi," pesan Setyo. (antara/jpnn)



