Seusai Batalkan Serangan, Trump Pastikan AS & Iran Mulai Perundingan Senin

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa perundingan AS dengan Iran dimulai Senin sore waktu setempat.

Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan terkait Selat Hormuz dan program nuklir Iran dapat segera tercapai.

Dia menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran mendorongnya membatalkan rencana serangan besar-besaran yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

Menurut Trump, operasi militer itu dibatalkan setelah Iran dan sejumlah negara di kawasan meminta Washington menahan diri.

"Kami diminta oleh tiga kelompok utama. Kami juga menerima permintaan yang sangat kuat dari Iran, bahwa mereka ingin mencapai kesepakatan" kata Trump berbicara kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, Minggu (2/8),

"Serangan itu akan menjadi operasi besar-besaran. Mereka meminta kami untuk tidak melakukannya. Mereka berkata, tolong jangan lakukan itu. Negara-negara tetangga mereka juga menyampaikan hal yang sama," tambah Trump.

Menurut Trump, Arab Saudi juga berharap penyelesaian dilakukan melalui jalur diplomasi.

"Mereka meyakini bahwa kesepakatan sudah makin dekat, terutama terkait Selat Hormuz dan pada akhirnya menyangkut denuklirisasi," ucapnya.