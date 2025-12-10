Seusai Beli Karpet, Pria di Palembang Ini Kehilangan Rp 38 Juta

jpnn.com, PALEMBANG - Dwi Unggul Setiawan (31), warga Jalan Langgar, Kecamatan Sako, Palembang menjadi korban pencurian uang sebesar Rp 38 juta.

Pencurian tersebut terjadi saat dirinya, istri, dan anak pergi membeli karpet di Pasar 16 Ilir Palembang, Selasa (9/12/2025) sekitar pukul 10.30 WIB.

"Kejadiannya kemarin. Berawal saat saya dari Jalur 14 hendak ke Palembang membeli karpet dengan sang istri dan anak," ungkap Dwi, Rabu (10/12/2025).

"Saat di Pasar 16, saya menggendong anak, kebetulan ransel saya dukung dibelakang," sambungnya.

Seusai membeli karpet, Dwi dan istri langsung menuju rumah sakit untuk melihat ibu yang sedang dirawat.

Akan tetapi, ketika hendak mengambil uang, ternyata tasnya sudah dalam keadaan terbuka.

"Saya ini baru sadar ketika hendak mengambil uang, rupanya tas saya sudah terbuka. Uang Rp 38 juta saya simpan di tas sudah raib," jelasnya.

Dwi telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polrestabes Palembang.