JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Seusai Bentrok dengan Bangkok United, Persib Bandung Hadapi Tantangan Baru, Apa Itu?

Jumat, 12 Desember 2025 – 07:58 WIB
Seusai Bentrok dengan Bangkok United, Persib Bandung Hadapi Tantangan Baru, Apa Itu? - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Sehari setelah menghadapi Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), skuad Persib Bandung langsung kembali bergerak.

Tanpa jeda libur, para pemain mengikuti sesi pemulihan yang digelar pada Kamis (11/12/2025).

Pemulihan Digelar Seusai Duel Kontra Bangkok United

Latihan dilakukan di ruang pemanasan stadion mengingat hujan lebat mengguyur Lapangan Pendamping GBLA sejak pagi.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut pemulihan berjalan sesuai rencana. 

Dia menegaskan bahwa pertandingan sehari sebelumnya tidak meninggalkan masalah cedera pada pemain.

"Semua dalam keadaan baik. Hari ini (kemarin, red) hanya pemulihan dan tidak ada yang cedera."

"Pemain yang tidak tampil hanya berlari, meski beberapa terhambat hujan. Itu tidak menjadi isu," ucap Hodak.

Langsung Fokus ke Malut United

Skuad Pangeran Biru akan kembali berlatih pada Jumat (12/12/2025). 

