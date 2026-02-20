Seusai Bercerai, Nicole Kidman Dikabarkan Didekati Miliarder

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hollywood, Nicole Kidman memasuki fase baru dalam kehidupan pribadinya setelah resmi menyelesaikan proses perceraian dengan Keith Urban pada Januari lalu.

Sejak kabar perpisahan itu beredar, perhatian publik pun tertuju pada dinamika asmara keduanya.

Berbeda dengan mantan suaminya yang disebut telah membuka lembaran cinta baru, Nicole Kidman justru memilih menikmati masa lajangnya.

Baca Juga: Nicole Kidman Senang Dapat Peran Sangar

Bintang Babygirl tersebut dilaporkan belum siap untuk kembali menjalin hubungan dalam waktu dekat.

Nama pengusaha multimiliuner Paul Salem turut mencuat setelah disebut menaruh ketertarikan pada Kidman.

Salem yang kini menjabat sebagai Chairman of the Board di MGM Resorts International dikabarkan ingin mendekatinya secara lebih serius.

Meski begitu, seorang sumber menegaskan fokus Kidman saat ini bukan pada urusan asmara.

“Dia tidak sedang berkencan dengan siapa pun, tetapi dia adalah perempuan lajang. Fokusnya saat ini adalah anak-anaknya,” ujar sumber tersebut.