Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Seusai Bercerai, Nicole Kidman Dikabarkan Didekati Miliarder

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:13 WIB
Seusai Bercerai, Nicole Kidman Dikabarkan Didekati Miliarder - JPNN.COM
Nicole Kidman. Foto: The Sydney Morning Herald

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hollywood, Nicole Kidman memasuki fase baru dalam kehidupan pribadinya setelah resmi menyelesaikan proses perceraian dengan Keith Urban pada Januari lalu.

Sejak kabar perpisahan itu beredar, perhatian publik pun tertuju pada dinamika asmara keduanya.

Berbeda dengan mantan suaminya yang disebut telah membuka lembaran cinta baru, Nicole Kidman justru memilih menikmati masa lajangnya.

Baca Juga:

Bintang Babygirl tersebut dilaporkan belum siap untuk kembali menjalin hubungan dalam waktu dekat.

Nama pengusaha multimiliuner Paul Salem turut mencuat setelah disebut menaruh ketertarikan pada Kidman.

Salem yang kini menjabat sebagai Chairman of the Board di MGM Resorts International dikabarkan ingin mendekatinya secara lebih serius.

Baca Juga:

Meski begitu, seorang sumber menegaskan fokus Kidman saat ini bukan pada urusan asmara.

“Dia tidak sedang berkencan dengan siapa pun, tetapi dia adalah perempuan lajang. Fokusnya saat ini adalah anak-anaknya,” ujar sumber tersebut.

Nicole Kidman pilih fokus ke anak usai cerai, belum siap buka hati untuk cinta baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nicole Kidman  Miliarder  Cerai  keith urban 
BERITA NICOLE KIDMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp