Seusai Berdiskusi dengan Arteta, Christos Tzolis Mantap Pilih Arsenal

jpnn.com - JAKARTA - Christos Tzolis resmi bergabung dengan Arsenal setelah tampil impresif bersama Club Brugge. Tzolis mengungkapkan bahwa pembicaraannya dengan Pelatih Arsenal Mikel Arteta menjadi salah satu faktor yang meyakinkannya menerima pinangan klub London Utara tersebut.

"Kami membahas banyak hal, tentang klub, tentang diri saya, rencana dia, dan tentu saja tentang tim. Semua pembicaraan itu sangat positif," kata Tzolis seusai resmi bergabung dengan The Gunners.

Arsenal telah resmi merampungkan transfer pemain sayap asal Yunani itu pada musim panas 2026. "Kami dengan senang hati mengumumkan transfer Christos Tzolis dengan kontrak jangka panjang," demikian pernyataan resmi juara Liga Inggris itu, Kamis (23/7).

The Athletic melaporkan bahwa The Gunners merekrut pemain berusia 24 tahun itu dengan nilai transfer 34 juta euro (sekitar Rp 696 miliar) dan berdurasi lima tahun.

Direktur Olahraga Arsenal Andrea Berta menyebut Tzolis sebagai pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi di lini depan. Tzolis diyakini akan menambah kualitas skuad asuhan Mikel Arteta.

"Christos secara alami bermain di sisi kiri, tetapi nyaman dimainkan di seluruh posisi lini depan. Dia adalah penyelesai akhir yang sangat baik dengan kedua kakinya, tampil luar biasa di ruang sempit, dan memiliki kemampuan teknik yang luar biasa," ujar Berta.

Tzolis bergabung dengan Arsenal setelah tampil impresif bersama Club Brugge. Pemain berusia 24 tahun itu membukukan 43 gol dan 45 assist dalam 108 pertandingan di semua kompetisi.

"Christos mencatatkan statistik gol dan assist yang luar biasa dalam tiga musim terakhir. Dia adalah pemain yang akan meningkatkan kualitas teknis skuad kami, sekaligus membawa energi positif, antusiasme, dan mentalitas yang kuat ke dalam tim," katanya.