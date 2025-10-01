Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Seusai Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Marc Marquez Mengaku Senang

Rabu, 01 Oktober 2025 – 00:04 WIB
Seusai Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Marc Marquez Mengaku Senang
Juara dunia MotoGP musim 2025 sekaligus pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez (tengah) memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/9/2025).

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (30/9).

Marquez tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 WIB melalui pintu di Jalan Medan Merdeka Utara.

Juara dunia MotoGP musim 2025 itu mengungkapkan sangat senang bisa kembali ke Indonesia.

"Saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia setelah menjadi juara dunia tiga hari yang lalu. Dan, ya, ini akan menjadi GP pertama, sirkuit pertama setelah menjadi juara," kata Marquez seusai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa

Pertemuan Marquez dengan Presiden Prabowo Subianto itu berlangsung selama sekitar satu jam.

Marquez yang mengenakan polo shirt merah ofisial Ducati itu keluar dari Istana Kepresidenan Jakarta didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Tidak hanya itu, dua pebalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji hingga Veda Ega Pratama turut hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo.

Marquez tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin (29/9) petang.

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (30/9).

