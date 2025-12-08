Seusai Cicipi Ikan Tongkol di Posko Pengungsian, Prabowo: Pedas, ya, Ini

Senin, 08 Desember 2025 – 00:08 WIB

jpnn.com, ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali mengujungi Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana banjir bandang dan longsor pada Minggu (7/12).

Dalam kunjungan itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut mendatangi posko pengungsian Bencana Desa Balee Paneh, Aceh.

Dia pun sempat mencicipi menu ikan tongkol sekaligus melihat langsung proses memasak di dapur pengungsian tersebut.

Langkah itu guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga terdampak.

Selain itu, Prabowo meminta izin kepada juru masak di tenda dapur untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk makan siang.

“Ada sendok, saya mau coba,” kata Prabowo sambil mengambil sesendok masakan.

Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian mengisi satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo.

Setelah mencicipi masakan itu Prabowo berkomentar tentang cita rasa masakan ikan tongkol tersebut.