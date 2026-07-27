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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Seusai Debut Bersama Persib Bandung, Igor Tolic Mengaku Belum Sepenuhnya 'Nyaman'

Senin, 27 Juli 2026 – 04:02 WIB
Seusai Debut Bersama Persib Bandung, Igor Tolic Mengaku Belum Sepenuhnya 'Nyaman' - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic (kiri) menyalami pemainnya Gabriel Mutombo. Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026 menjadi debut yang manis bagi pelatih Igor Tolic.

Namun, hasil positif tersebut belum sepenuhnya menghilangkan perasaan canggung yang masih dirasakannya sebagai pelatih kepala.

Pertandingan Persib vs Arema di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026), berakhir dengan skor 1-0.

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Gol semata wayang Uiliam Barros pada menit ke-24 memastikan Maung Bandung mengamankan kemenangan.

Debut Positif Igor Tolic

Laga tersebut menjadi pertandingan resmi pertama Igor Tolic sebagai pelatih kepala Persib sejak menggantikan Bojan Hodak.

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku masih membutuhkan waktu untuk benar-benar beradaptasi dengan tanggung jawab barunya di tepi lapangan.

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"Cukup menyenangkan. Kalau di ruang ganti, ya oke, tetapi ketika di sisi lapangan dan membalikkan badan, saya masih terbayangkan ada Bojan (Hodak,red) berjalan. Makin banyak berada di sini, saya pikir saya bisa lebih baik," jelasnya.

Selama dua musim terakhir, Tolic lebih akrab dengan peran asisten pelatih. Kini, seluruh keputusan berada di tangannya sehingga proses adaptasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Kemenangan Persib Bandung atas Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026 menjadi debut yang manis bagi pelatih Igor Tolic.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Igor Tolic  Piala Presiden 2026  Arema FC 
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