Seusai Derbi Melawan Persija Jakarta, Beckham Putra Tegaskan Siapa Persib Bandung

Senin, 12 Januari 2026 – 06:33 WIB

jpnn.com - Beckham Putra tak bisa menutupi rasa bahagianya setelah membantu Persib Bandung menaklukkan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang yang dicetak Beckham pada menit kelima menjadi penentu kemenangan dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia ini.

Derbi Panas Kontra Persija di GBLA

Torehan itu tak hanya memastikan tiga poin bagi Persib, tetapi juga mengantar tim kebanggaan Bobotoh mengakhiri paruh pertama musim sebagai pemuncak klasemen.

Etam -sapaan Beckham- mengaku kemenangan di laga bertekanan tinggi seperti derbi membutuhkan ketenangan dan kejelian dalam memanfaatkan momen.

Dia menyebut peluang sekecil apa pun bisa menjadi pembeda ketika atmosfer pertandingan begitu ketat.

"Seperti yang disampaikan Coach Bojan, dalam situasi pertandingan dengan tensi setinggi ini kami dituntut untuk jeli memanfaatkan setiap kesempatan."

"Syukur alhamdulillah, kami bisa melakukannya lewat gol cepat," ucap Beckham.