Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Seusai Derbi Melawan Persija Jakarta, Beckham Putra Tegaskan Siapa Persib Bandung

Senin, 12 Januari 2026 – 06:33 WIB
Seusai Derbi Melawan Persija Jakarta, Beckham Putra Tegaskan Siapa Persib Bandung - JPNN.COM
Beckham Putra melakukan selebrasi seusai membobol gawang Persija Jakarta. Foto: Persib.

jpnn.com - Beckham Putra tak bisa menutupi rasa bahagianya setelah membantu Persib Bandung menaklukkan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang yang dicetak Beckham pada menit kelima menjadi penentu kemenangan dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia ini.

Baca Juga:

Derbi Panas Kontra Persija di GBLA

Torehan itu tak hanya memastikan tiga poin bagi Persib, tetapi juga mengantar tim kebanggaan Bobotoh mengakhiri paruh pertama musim sebagai pemuncak klasemen.

Etam -sapaan Beckham- mengaku kemenangan di laga bertekanan tinggi seperti derbi membutuhkan ketenangan dan kejelian dalam memanfaatkan momen.

Dia menyebut peluang sekecil apa pun bisa menjadi pembeda ketika atmosfer pertandingan begitu ketat.

Baca Juga:

"Seperti yang disampaikan Coach Bojan, dalam situasi pertandingan dengan tensi setinggi ini kami dituntut untuk jeli memanfaatkan setiap kesempatan."

"Syukur alhamdulillah, kami bisa melakukannya lewat gol cepat," ucap Beckham.

Seusai menaklukkan Persija Jakarta, Beckham Putra menyampaikan pernyataan tegas soal status Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  Persib Bandung  Persija Jakarta  Persib  Persib vs Persija  Super League 
BERITA BECKHAM PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp