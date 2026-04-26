JPNN.com - Daerah - Sulut

Seusai Dihantam Puting Beliung, SDN Sinuian Direvitalisasi, Kemendikdasmen Kucurkan Rp 2 M Lebih

Minggu, 26 April 2026 – 12:30 WIB
Suasana belajar mengajar di SDN Sinuian, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Tampak, seorang guru sementara mengajar di salah satu kelas yang hanya diisi beberapa siswa. ANTARA/Karel A Polakitan

jpnn.com - MANADO - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan bantuan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sinuian, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. SDN Sinuian sebelumnya dihantam angin puting beliung.

"Kemendikdasmen akan membantu pembangunan ruang kelas baru, kantor serta infrastruktur pendukung lainnya," kata Kepala SDN Sinuian Nonie Tombeng di Minahasa, Sabtu (25/4).

Menurut Nonie, sebelumnya ruang kelas sudah dalam kondisi kurang baik. Kondisi ruang kelas itu makin parah setelah dihantam angin puting beliung.

Baca Juga:

"Atap bocor dan langit-langit hancur dan ambruk," ungkap Nonie.

Aktivitas belajar dan mengajar terganggu karena kondisi ruang kelas banjir akibat tetesan air.

"Aktivitas belajar bisa berjalan kalau kondisi tidak hujan. Kalau mendung, anak sekolah sudah dipulangkan. Kondisi ruang kelas yang tidak menunjang juga menyebabkan siswa belajarnya harus digabung," kata Nonie.

Baca Juga:

Dia berharap setelah ruang kelas direvitalisasi Kemendikdasmen, aktivitas belajar dapat berlangsung kondusif, siswa merasa nyaman saat mengikuti pelajaran.

"Dengan kondisi sekolah yang makin baik, kami berharap nakin banyak pula murid baru yang mendaftar. Orang tua murid kebanyakan menyekolahkan anaknya ke desa terdekat lainnya," kata Nonie.

Kemendikdasmen memberikan bantuan Rp 2 miliar lebih untuk revitalisasi SDN Sinuian yang dihantam angin puting beliung.

BERITA KEMENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
