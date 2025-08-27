Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Seusai Diperiksa KPK, Bupati Pati Bicara soal Uang hingga Rakyat

Rabu, 27 Agustus 2025 – 18:24 WIB
Seusai Diperiksa KPK, Bupati Pati Bicara soal Uang hingga Rakyat - JPNN.COM
Bupati Pati Sudewo saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (28/8). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Pati Sudewo selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (27/8).

Seusai keluar dari gedung KPK, Sudewo menyampaikan bahwa semua pertanyaan yang diajukan penyidik telah dijawabnya secara jujur dan terbuka.

"Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya," ujar Sudewo kepada awak media.

Ketika ditanya secara spesifik mengenai persoalan uang, Sudewo menegaskan bahwa hal tersebut telah dijelaskannya dalam pemeriksaan sekitar dua tahun silam.

Dia menyatakan bahwa uang yang dimaksud merupakan pendapatan resminya selama menjabat sebagai anggota DPR RI.

"Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan," jelasnya.

Menanggapi banyaknya desakan agar ia mundur dari jabatannya, Bupati Pati itu menyatakan tekadnya untuk tetap istiqomah dan amanah dalam memimpin.

"Saya akan istikamah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya, saya mendukung masyarakat untuk tetap solid," tegas Sudewo.

TAGS   KPK  Bupati Pati  Kasus Korupsi  korupsi 
