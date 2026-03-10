Seusai Diperiksa KPK, Ketum PP Japto: Anda Dari Media Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno meminta para jurnalis menanyakan langsung kepada penyidik terkait materi pemeriksaannya saat keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (10/3).

Japto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

“Tanya penyidik dong. Kok, tanya sama saya?” kata Japto kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3).

Saat kembali dimintai keterangan, Japto menegaskan agar wartawan tidak menanyakan materi pemeriksaan kepadanya. “Jangan tanya sama saya dong,” ujarnya.

Ketika para jurnalis tetap melontarkan pertanyaan, Japto justru balik bertanya kepada mereka mengenai asal media. “Anda dari mana? Dari media apa?” katanya.

Ia kemudian kembali memastikan jenis media yang meliputnya. “Bukan yang tukang ayak-ayak, goreng-goreng kan?” ujarnya.

Baca Juga: Eks Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK di Kasus Kereta Api

Japto juga menyinggung maraknya pemberitaan yang menurutnya cenderung dilebih-lebihkan. “Sekarang kan banyak yang goreng-goreng. Berita apa pun ditulis,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 28 September 2017 menetapkan Rita Widyasari bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.