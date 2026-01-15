Seusai Diperiksa KPK, Ono Surono Ungkap Pertanyaan Soal Aliran Dana Kasus Ade Kuswara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan bahwa dirinya ditanya mengenai aliran uang dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang. Pengakuan itu disampaikan seusai ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

"Iya, ada beberapalah yang ditanyakan," ujar Ono Surono kepada para jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (15/1).

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dijalaninya lebih berfokus pada peran dan kapasitasnya di internal partai, bukan di lembaga legislatif.

"Sekitar tugas sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan," kata Ono Surono secara singkat.

Dia mengonfirmasi bahwa pertanyaan penyidik berkaitan dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Jawa Barat.

Pemeriksaan terhadap Ono Surono merupakan bagian dari pengembangan Operasi Tangkap Tangan yang digelar KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Dalam operasi tersebut, sepuluh orang ditangkap. Sehari kemudian, delapan orang di antaranya, termasuk Ade Kuswara dan ayahnya HM Kunang, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga terkait suap proyek.

Pada 20 Desember 2025, KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara pihak swasta bernama Sarjan ditetapkan sebagai pemberi suap dalam kasus yang diduga terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut. (antara/jpnn)