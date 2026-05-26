Seusai Ekspos 10 Eksportir CPO, Purbaya Bocorkan 20 Perusahaan Lain Lakukan Transfer Pricing

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapati temuan lain perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing.

Setelah melaporkan 10 eksportir CPO terbesar atas transfer pricing, kini Purbaya menemukan 20 perusahaan lain melakukan praktik sama sama.

Purbaya menjelaskan 20 perusahaan tersebut juga tergolong eksportir berskala besar di Tanah Air.

"Total kita ada periksa 20 perusahaan. Yang lain kecil-kecil. Kami fokus ke yang besar, semuanya begitu yang besar itu," kata Menkeu Purbaya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (26/5).

Purbaya mengungkapkan masih akan melakukan penelusuran perusahaan nakal yang melakukan kecurangan ekspor.

Dia sengaja mulai dengan menyasar perusahaan besar secara acak, untuk melihat cerminan tindakan industri secara keseluruhan.

"Jadi, bisa dipastikan kalau yang besar begitu, yang kecil mungkin sama," ujarnya.

Disinggung mengenai tindakan lanjutan atas praktik tersebut, Purbaya belum bisa memberikan detail sanksi yang akan dijatuhkan.