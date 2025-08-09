Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Seusai Gugat Cerai Fandy Christian, Dahlia Poland Isyaratkan Bakal Kerja Lagi

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 12:56 WIB
Dahlia Poland dan Fandy Christian. Foto Instagram/dahliachr

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland memilih untuk fokus mengurus buah hatinya semenjak menikah.

Perempuan 28 tahun itu, bahkan memutuskan setop syuting sejak memiliki anak.

"Ya lebih kepada anak-anak sih, karena aku dari dahulu selalu ngomong kenapa aku setop syuting, aku mau fokus sama anak-anak aku," ujar Dahlia Poland melalui kanal Mantra News di YouTube, dikutip Sabtu (9/8).

Baca Juga:

Dia merasa tak bisa mempercayakan orang lain untuk mengasuh buah hatinya, selagi dirinya bekerja di luar rumah.

"Aku enggak percaya orang lain pegang anak-anak aku, posesif ya aku sama anak-anak posesif. Jadi, aku memutuskan untuk di rumah saja deh sama anak-anak agar aku lebih tenang ya," ucap Dahlia Poland.

Namun, kini dia tampaknya sudah mempertimbangkan untuk kembali bekerja.

Baca Juga:

Keputusan itu diambil seiring Dahlia Poland menggugat cerai Fandy Christian ke pengadilan agama.

"Cuman karena aku sekarang memutuskan ya sudah selesai (rumah tangga dengan Fandy), berarti aku harus kerja lagi untuk diri aku sendiri," kata aktris berdarah Amerika Serikat - Jawa itu.

