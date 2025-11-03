Close Banner Apps JPNN.com
Seusai Jalani Asesmen, Onadio Leonardo Bilang Begini

Senin, 03 November 2025 – 18:48 WIB
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo telah menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta pada Senin (3/11). 

Asesmen itu dilakukan setelah Onad, sapaannya, ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat, atas kasus dugaan narkoba.

Seusai menjalani asesmen, musisi sekaligus aktor 35 tahun itu kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia lantas mengungkapkan kondisi kesehatannya hari ini.

"Sehat, sehat," ujar Onadio Leonardo di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (3/11).

Pemain film Hello Ghost itu memilih tak berkomentar banyak saat ditanyai lebih lanjut oleh awak media.

Dia hanya meminta doa ketika ditanya soal hasil asesmennya tadi.

"Doain saja," ucap Onadio Leonardo.

