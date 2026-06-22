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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Seusai Jebol Gawang Arab Saudi, Lamine Yamal Dipuji De la Fuente: Kondisinya Sempurna

Senin, 22 Juni 2026 – 10:50 WIB
Seusai Jebol Gawang Arab Saudi, Lamine Yamal Dipuji De la Fuente: Kondisinya Sempurna - JPNN.COM
Penyerang Spanyol Lamine Yamal (kiri) berebut bola dengan penyerang Arab Saudi Salem Al-Dawsari pada pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Arab Saudi di Stadion Atlanta di Atlanta, 21 Juni 2026. (Foto: AFP/ Roberto Schmidt)

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan pujian kepada Lamine Yamal yang tampil gemilang dan mencetak gol saat La Furia Roja membungkam Arab Saudi 4-0 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Minggu (21/6).

Meski sukses membuka keunggulan Spanyol dan tampil impresif, Yamal tidak dimainkan penuh pada laga melawan Arab Saudi.  Pemain muda Barcelona itu ditarik keluar saat jeda pertandingan. 

De la Fuente mengatakan bahwa keputusan tersebut bukan karena masalah performa Yamal, melainkan bagian dari strategi menjaga kondisi sang bintang muda.

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Menurut De la Fuente, Yamal kini telah pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang sempat membuatnya hanya tampil sebagai pemain pengganti saat Spanyol ditahan Cape Verde pada laga sebelumnya.

"Ini langkah penting untuk apa yang akan datang. Lamine sudah dalam kondisi sempurna, dan pergantian itu bagus agar dia tetap termotivasi untuk terus berkembang," ujar De la Fuente dikutip dari FIFA.

Kepercayaan sang pelatih langsung dibayar lunas oleh Yamal. Tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Piala Dunia, pemain berusia 18 tahun itu hanya membutuhkan 10 menit untuk menjebol gawang Arab Saudi dan membawa Spanyol memimpin.

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Setelah gol Yamal, Spanyol makin tak terbendung. Mikel Oyarzabal mencetak dua gol dalam rentang tiga menit.

Sementara itu, satu gol lainnya lahir dari gol bunuh diri Hassan Altambakti pada awal babak kedua.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan pujian kepada Lamine Yamal yang mencetak gol ke gawang Arab Saudi pada pada laga Grup H Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Lamine Yamal  Spanyol  Luis de La Fuente 
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