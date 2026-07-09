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JPNN.com - Daerah - Riau

Seusai Kunjungan Kapolri, Kapolres Kampar Pastikan Distribusi Bantuan Pupuk Lancar Hingga ke Petani

Kamis, 09 Juli 2026 – 11:41 WIB
Seusai Kunjungan Kapolri, Kapolres Kampar Pastikan Distribusi Bantuan Pupuk Lancar Hingga ke Petani - JPNN.COM
Kapolres Kampar AKBP Boby saat menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Kampar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan memastikan pendistribusian bantuan 80 ton pupuk batu bara yang dilepas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan dikawal hingga tiba di tangan kelompok tani penerima di Provinsi Riau.

Komitmen tersebut disampaikan seusai kunjungan kerja Kapolri ke pabrik pupuk batu bara PT Bursa Tani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Rabu (8/7/2026).

Dalam kunjungan itu, Kapolri secara simbolis melepas distribusi 80 ton pupuk jenis Futuraplus Presisi kepada lima kelompok tani di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, dan Kecamatan Tambang.

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AKBP Boby mengatakan, Polres Kampar tidak hanya bertugas mengamankan rangkaian kunjungan Kapolri.

Tetapi juga memastikan bantuan pupuk tersebut tersalurkan dengan aman, tepat sasaran, dan dapat dimanfaatkan oleh para petani.

“Kami akan mengawal proses distribusi pupuk hingga sampai kepada kelompok tani yang berhak menerimanya. Harapannya bantuan ini benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat,” ujar Boby.

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Menurutnya, pengamanan telah dilakukan sejak sebelum kedatangan Kapolri.

Personel Polres Kampar disiagakan di sejumlah titik, mulai dari jalur kedatangan, lokasi pabrik, hingga area pelaksanaan kegiatan guna memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan lancar.

Komitmen Kapolres tersebut disampaikan usai kunjungan kerja Kapolri ke pabrik pupuk batu bara PT Bursa Tani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Rabu (8/7/2026).

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TAGS   Kapolres Kampar  AKBP Boby Putra Ramadhan  Kapolri  Pupuk  petani  bantuan pupuk  Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
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