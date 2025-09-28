Seusai Lawatan Dari Luar Negeri, Presiden Prabowo Bawa Investasi Rp 380 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto membawa investasi triliunan setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara.

Diketahui, kunjungan luar negeri Prabowo berlangsung sejak 19 hingga 27 September dan mengunjungi 4 negara.

Lawatan panjang Presiden ke luar negeri utamanya untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80,” ujar Teddy dalam keterangannm tertulisnya, dikutip Minggu (28/9).

Jepang menjadi negara pertama yang didatangi secara singkat oleh Presiden Prabowo dengan mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo Osaka 2025.

Menurut Teddy, berdasarkan laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dari ajang lima tahunan tersebut telah tercatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar US Dolar atau sekitar Rp 380 triliun.

Kemudian di Amerika Serikat, Praiwo menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam Sidang Umum PBB, setelah Brasil dan Amerika Serikat.

Pidato yang disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 193 negara anggota PBB tersebut, menurut Seskab banyak mendapatkan apresiasi dan kekaguman dari para pemimpin dunia.