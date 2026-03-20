Seusai Lebaran, WFH Sehari untuk ASN & Pegawai Swasta Bakal Diterapkan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH).

Hal itu mesti dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang mencapai USD 100 per barel akibat konflik di Timur Tengah.

"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga ddi Jakarta, Kamis (19/3).

Baca Juga: WFH Bisa Menjadi Langkah Strategis Efisiensi BBM

Airlangga menjelaskan sudah menyusun skema yakni, dalam lima hari kerja pegawai akan diberikan satu hari WFH.

Airlangga mengaku skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Jadi, fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam 5 hari kerja,” katanya.

Airlangga menyebut rencana penerapannya akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

"Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya," ucap dia.