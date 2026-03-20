Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Seusai Lebaran, WFH Sehari untuk ASN & Pegawai Swasta Bakal Diterapkan

Jumat, 20 Maret 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi kemacetan Jakarta. WFH dinilai bisa menjadi solusi jitu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH).

Hal itu mesti dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang mencapai USD 100 per barel akibat konflik di Timur Tengah.

"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga ddi Jakarta, Kamis (19/3).

Airlangga menjelaskan sudah menyusun skema yakni, dalam lima hari kerja pegawai akan diberikan satu hari WFH.

Airlangga mengaku skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Jadi, fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam 5 hari kerja,” katanya.

Airlangga menyebut rencana penerapannya akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

"Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya," ucap dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

WFH  Airlangga  harga minyak  Prabowo 
BERITA WFH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp