Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seusai Melantik Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Bupati Bilang Masih Kekurangan Pegawai

Kamis, 01 Januari 2026 – 05:14 WIB
Seusai Melantik Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Bupati Bilang Masih Kekurangan Pegawai - JPNN.COM
Bupati Lombok Timur Provinsi NTB Haerul Warisin saat menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu, Rabu (31/12/2025). Foto: ANTARA/Akhyar Rosidi

jpnn.com - LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin menyerahkan SK pengangkatan 10.998 PPPK Paruh Waktu, Rabu (31/12).

Haerul Warisin meminta kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk tetap menjaga disiplin dan kinerja serta loyal pada pimpinan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Tolong, layani masyarakat dengan senyum, dengan baik. Kalau tidak bisa, bukan masyarakat yang sepatutnya disalahkan, cukup berikan dengan cara atau cukup dengan senyum saja," kata Haerul Warisin di Lombok Timur, Rabu.

Baca Juga:

Bupati berharap, setelah mendapatkan SK PPPK Paruh Waktu, para ASN baru itu bisa lebih meningkatkan kinerjanya.

"Dengan diterimanya SK, para ASN harus lebih giat dan profesional dalam melayani masyarakat. Bukan berarti setelah terima SK tidak melakukan apa-apa, tapi bergerak lebih cepat karena sudah menjadi bagian dari milik negara," katanya.

Bupati Lombok Timur juga mengingatkan para ASN untuk mengikuti aturan main dan disiplin kerja yang berlaku, serta melayani masyarakat dengan baik sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan.

Baca Juga:

Dia juga mengatakan, pemkab yang dipimpinnya masih membutuhkan banyak pegawai.

"Lombok Timur masih membutuhkan banyak pegawai, terutama di rumah sakit dan puskesmas. Kita (Pemkab Lombok Timur) harus terus bergerak dan berinovasi untuk melayani masyarakat lebih baik," katanya.

Meski pemda ini mendapat tambahan ASN PPPK Paruh Waktu puluhan ribu, bupati bilang masih kekurangan pegawai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  SK PPPK Paruh Waktu  Lombok Timur 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp