JPNN.com - Nasional - Hukum

Seusai OTT Bupati Ponorogo, KPK Amankan Uang dan 13 Pihak

Sabtu, 08 November 2025 – 13:50 WIB
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 13 orang dan sejumlah uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Ponorogo. Hingga siang ini, tujuh orang dari mereka yang diamankan telah tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perkembangan tersebut.

"Tujuh orang sudah tiba di gedung merah putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif," ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/9).

Budi juga merinci barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim penindakan.

"Selain mengamankan sejumlah 13 orang dalam giat tangkap tangan di Ponorogo, Tim juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan akan dilakukan untuk mengungkap keterkaitan dan dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi ini. KPK akan memberikan perkembangan informasi lebih lanjut setelah pemeriksaan intensif dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu (25/9). OTT ini menjaring Bupati Ponorogo saat ini, Sugeng Setyo Purnomo. OTT diduga kuat terkait dengan dugaan suap dalam proses penganggaran di pemerintah daerah setempat. (tan/jpnn)

KPK amankan 13 orang dan uang tunai dalam OTT Bupati Ponorogo. Tujuh orang telah tiba di KPK untuk pemeriksaan intensif.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   OTT  Bupati Ponorogo  Kasus Korupsi  KPK 
