Seusai Palembang, Soundrenaline Berlanjut di Jakarta, Catat Tanggalnya

Kamis, 11 Desember 2025 – 20:50 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Rangkaian Soundrenaline Sana Sini 2025 berhasil mengguncang kota Palembang.

Dihelat di lokasi berbeda, CGC One Citra Grand City dan Pinewoods Restaurant & Park, acara musik itu menarik perhatian lebih dari 3.300 penonton.

Mengusung konsep multititik atau festival multi-ruang, Soundrenaline Palembang mengajak pengunjung berpetualang melewati tiga platform utama The Stage, The Lab, dan The Space.

Konsep itu dinilai menegaskan identitas baru Soundrenaline sebagai wadah kreatif yang holistik.

"Konsep multilokasi memungkinkan penonton menikmati pertunjukan musik skala besar sekaligus ruang eksperimen dan leisure," kata salah satu penampil di Connection Stage (outdoor CGC One), The Lantis, Kamis (11/12).

The Lantis, sebagai salah satu penampil di Connection Stage (outdoor CGC One), secara khusus memuji antusiasme penonton Palembang.

“Palembang sudah jadi penonton yang seru dan semangat. Audience Palembang suka nyanyi bareng, ya. Mereka antusias juga. Lagu kami selain Lampu Merah juga banyak yang nyanyiin,” ujarnya.

Mereka juga memberikan apresiasi terhadap konsep multi-kota Soundrenaline saat ini. Menurutnya, konsep ini patut dicontoh acara-acara lain.