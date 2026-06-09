Seusai Pelatihan, Peserta Perempuan Berdaya Sandiaga Uno Raih Omzet Jutaan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Program Perempuan Berdaya yang digagas Yayasan Indonesia Setara (YIS) terus mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal.

Founder Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan program tersebut dirancang untuk membuka peluang usaha bagi perempuan dengan memanfaatkan komoditas yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

Salah satu kegiatan pelatihan digelar di Kota Serang, Banten, pada 25 Mei 2026 bekerja sama dengan Rumah Sandiuno Indonesia.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan keterampilan mengolah pisang menjadi produk bernilai tambah, seperti pisang sale dan banana coin.

Menurut Sandiaga, komoditas pisang dipilih karena merupakan salah satu potensi unggulan daerah yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha rumahan.

Selain pelatihan produksi, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai perhitungan biaya produksi, strategi penentuan harga jual, hingga pengelolaan usaha sederhana.

Hasil pelatihan menunjukkan respons positif dari peserta. Dalam waktu sekitar tiga jam setelah kegiatan berlangsung, sejumlah peserta telah berhasil memperoleh pesanan produk.

Salah seorang peserta bernama Utami mendapatkan pesanan sebanyak 300 produk dengan harga jual Rp15.000 per buah atau berpotensi menghasilkan omzet sebesar Rp4,5 juta.