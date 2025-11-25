Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Seusai Persembahkan Trofi IBL 2025, Gelvis Solano Dilepas Dewa United

Selasa, 25 November 2025 – 08:03 WIB
Selebrasi Gelvis Solano seusai membawa Dewa United Banten menjadi juara IBL 2025 di GOR Soemantri Brodjonegoro. Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com - Dewa United Banten resmi mengakhiri kerja sama dengan pebasket asal Republik Dominika Gelvis Solano.

Pemain kelahiran 1 Juni 1994 itu berpisah setelah dua musim membela tim berjuluk Anak Dewa tersebut.

Perpisahan Mengejutkan

Presiden Dewa United Michael Oliver Wellerz menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi Solano selama bergabung.

Menurutnya, Solano berperan besar dalam proses pengembangan pemain muda tim.

"Kami berterima kasih kepada Gelvis atas profesionalisme dan kontribusi besarnya sejak datang pada musim 2024."

"Da memainkan peran penting dalam perjalanan kami hingga menjadi juara IBL 2025. Gelvis adalah pekerja keras dan pribadi yang selalu mengutamakan tim," ujar pria yang akrab disapa Owe itu.

Kontribusi Besar Solano

Gelvis Solano menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan Dewa United meraih trofi IBL 2025.

Pemain bertinggi 185 cm tersebut menjadi bagian penting dalam tim asuhan Pablo Favarel bersama Jordan Adams (Amerika Serikat) dan Joshua Ibarra (Meksiko).

Tim basket Dewa United Banten berpisah dengan pebasket asal Republik Dominika, Gelvis Solano pada musim 2026

TAGS   Dewa United  Gelvis Solano  Dewa United Banten  IBL 
