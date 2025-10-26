Seusai Polytron, Sharp Siap Jual Mobil Listrik, Teknologinya Canggih

Minggu, 26 Oktober 2025 – 00:13 WIB

jpnn.com, JEPANG - Produsen elektronik asal Jepang, Sharp mengumumkan telah melebarkan sayap bisnisnya ke dunia otomotif.

Pasalnya, Sharp tengah mempersiapkan mobil listrik konsep bernama LDK+ untuk diperkenalkan kepada publik di Japan Mobility Show 2025.

Kehadiran Sharp bermain di otomotif itu bukan hal yang baru. Sebelumnya, Polytron sudah merambah ke dunia otomotif karena pasarnya cukup potensial.

CarsCoops, Minggu (26/10), melaporkan Sharp akan mengandalkan fasilitas Foxconn di Taiwan untuk memproduksi mobil listriknya itu.

Pabrik itu sebelumnya telah bekerja sama dengan Mitsubishi untuk mengembangkan Electric Vehicle (EV).

Mobil konsep LDK+ berbeda dari model konsep yang diperkenalkan pada 2024 lalu. Mobil itu dikatakan sudah mendapatkan penyempurnaan dan siap diproduksi massal.

Mengusung konsep minivan, Sharp LDK+ memiliki desain seperti multi purpose vehicle (MPV) pada umumnya.

Jika dibandingkan versi konsep, mobil itu tampil elegan karena dibalut warna matte.