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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Seusai Portugal Ditahan Kongo, Ronaldo: Perjalanan Kami Belum Berakhir

Kamis, 18 Juni 2026 – 08:53 WIB
Seusai Portugal Ditahan Kongo, Ronaldo: Perjalanan Kami Belum Berakhir - JPNN.COM
Kapten Timnas Portugal - Cristiano Ronaldo. (ANTARA/AFP/Patricia De Melo Moreira)

jpnn.com, JAKARTA - Cristiano Ronaldo angkat bicara setelah Portugal gagal meraih kemenangan pada laga pembuka Grup 11 Piala Dunia 2026.

Hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo memang jauh dari harapan, tetapi sang kapten meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan.

Portugal menghadapi RD Kongo pada laga perdana di Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Houston, Kamis (18/6/2026).

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Anak asuhan Roberto Martinez bikin gol cepat di menit ke-6 lewat Joao Neves.

Namun, mereka kecolongan pada menit akhir babak pertama dari gol Yoane Wissa di menit 45+5. Selepas jeda, tak ada gol yang tercipta.

Seuai pertandingan, Ronaldo menyampaikan pesan penuh semangat kepada rekan-rekannya dan para pendukung Portugal.

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Meski mengakui hasil yang diraih tidak sesuai target, bintang Al-Nassr itu menegaskan peluang Portugal melaju ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

"Ini bukan awal yang kami harapkan, tetapi perjalanan masih panjang dan belum ada yang berakhir. Kami harus tetap tegar dan fokus pada pertandingan berikutnya," tulis Ronaldo melalui media sosialnya.

Portugal mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang lawan Kongo. Kapten Ronaldo menegaskan perjalanan Portugal belum selesai.

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Portugal  Piala Dunia 2026  Portugal Vs Kongo 
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