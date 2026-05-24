JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seusai Raih Putri Indonesia 2026, Nilam Onasis Siap Kenalkan Budaya Kaltara ke Nasional

Minggu, 24 Mei 2026 – 09:55 WIB
Nilam Onasis (dua dari kiri) setelah dinobatkan sebagai Putri Indonesia Kebudayaan 2026. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nilam Onasis Sahputri saat ini tengah berbahagia setelah dinobatkan sebagai Putri Indonesia Kebudayaan 2026.

Dia tampil memukau dengan kepercayaan diri, kecerdasan, serta pesona yang berhasil memikat perhatian dewan juri.

Bagi perempuan berusia 22 tahun tersebut, pencapaian itu bukan hanya kebanggaan pribadi, melainkan untuk Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakilinya di ajang Putri Indonesia 2026.

Nilam menjadi wakil pertama dari Kaltara yang meraih gelar Putri Indonesia Kebudayaan sekaligus menembus jajaran Top 6 nasional.

Dia pun merayakan pencapaian itu bersama keluarga lewat doa bersama dalam suasana hangat dan sederhana.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama keluarga menggelar doa bersama sebagai rasa syukur. Ini menjadi kebanggaan untuk saya dan keluarga,” kata Nilam dalam siaran persnya, Minggu (24/5).

Dia menegaskan gelar yang diraih bukan sekadar mahkota, melainkan amanah untuk memperkenalkan budaya daerah ke tingkat nasional.

“Saat ini fokus saya adalah membangun kebudayaan di Kalimantan Utara agar bisa dikenal di tingkat nasional,” ujarnya.

