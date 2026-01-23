Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Seusai Rapat Bareng Kementan, Penjual Daging Pasar Kembali Berjualan

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:20 WIB
Seusai Rapat Bareng Kementan, Penjual Daging Pasar Kembali Berjualan
Pedagang daging sapi. Foto: Dean Pahrevi/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (DPP JAPPDI) resmi mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggotanya, untuk kembali melakukan aktivitas pemotongan dan perdagangan daging. 

Arahan tersebut ditujukan kepada seluruh Pengurus DPW, DPD, serta anggota pemotong dan pedagang daging di seluruh Indonesia.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 081/DPP-JAPPDI/I/2026, seusai rapat koordinasi stabilitas harga daging bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Kamis (22/1) sore. 

Pertemuan koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda. 

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Pimpinan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO). 

Selain itu, hadir pula para pelaku usaha importir ternak ruminansia besar bakalan atau feedloter.

Unsur pimpinan asosiasi juga turut hadir secara lengkap, di antaranya Ketua Umum JAPPDI dan Ketua APDI. 

Dari sisi pemerintah, rapat dihadiri Kapoksi lingkup Direktorat Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Hilirisasi Hasil Peternakan.

JAPPDI mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggotanya untuk kembali melakukan aktivitas pemotongan dan perdagangan daging.

