Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Seusai Teror Bom, KBM di SD Jaksel Akan Kembali Normal

Senin, 13 Juli 2026 – 19:48 WIB
Seusai Teror Bom, KBM di SD Jaksel Akan Kembali Normal - JPNN.COM
SDN Srengseng Sawah 15 Pagi menerima teror bom pada Senin pagi, 13 Juli 2026. Foto: Elvi R/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Santoso memastikan kegiatan belajar mengajar di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi berlangsung normal pada Selasa (14/7).

Hal ini Santoso katakan setelah sebelumnya adanya ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi di hari pertama sekolah.

"Besok masuk. Kondisinya sudah aman dan tentunya kami akan melaksanakan kegiatan termasuk MPLS ini seperti biasa," kata Santoso, Senin (13/7).

Baca Juga:

Satoso juga memastikan para murid dan guru tidak mengalami trauma pasca adanya ancaman bom ini.

"Berdasarkan komunikasi kami tadi dengan siswa juga dengan guru mengarah ke traumatik tidak. Karena ya masih bisa komunikasi, melaksanakan kegiatan yang lainnya," tutur dia.

Diketahui, polisi berhasil menangkap pria berinisial MY (34) sebagai pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto mengatakan terduga pelaku telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan.

"Saat ini, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif tujuan dari yang bersangkutan," kata Budi.

Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Santoso memastikan kegiatan belajar mengajar di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi berlangsung normal pada Selasa (14/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   teror bom  Jaksel  Teror  pendidikan 
BERITA TEROR BOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp