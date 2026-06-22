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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seusai Tinjau Perumahan di Skouw, Mendagri Cek BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria

Senin, 22 Juni 2026 – 15:44 WIB
Seusai Tinjau Perumahan di Skouw, Mendagri Cek BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kampung nelayan di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026). Kemendagri

jpnn.com, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kampung nelayan di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026).

Kampung tersebut dikatakan masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Mendagri Tito melihat akses jalan yang rentan, bangunan rumah yang rapuh, keterbatasan akses sanitasi, serta sejumlah fasilitas publik yang membutuhkan penanganan.

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Persoalan sampah juga menjadi tantangan karena berpotensi memicu genangan air saat musim hujan.

"Kemudian kita juga melihat tidak ada saluran air yang cukup. Ada pump, pipa pump, air minum, tapi enggak semuanya merata. Enggak sampai ke semua rumah," ujar Mendagri kepada awak media seusai peninjauan.

Dia menambahkan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur.

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Upaya tersebut mencakup perbaikan rumah, akses jalan, hingga fasilitas sanitasi.

"Diharapkan dengan pembangunan ini, kampung ini, Tanjung Ria ini akan lebih layak. Yang jelas lebih senang semua," tambah Mendagri.

(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek pelaksanaan program BSPS di kampung nelayan.

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TAGS   Kemendagri  Mendagri Tito Karnavian  BSPS  Kampung nelayan 
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