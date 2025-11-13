Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Seusai Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17, Nova Arianto Naik Panggung Lebih Tinggi

Kamis, 13 November 2025 – 20:10 WIB
Seusai Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17, Nova Arianto Naik Panggung Lebih Tinggi - JPNN.COM
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Seusai menorehkan sejarah bersama Timnas U-17 Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto akan melanjutkan kisahnya ke babak baru.

Pelatih asal Semarang itu mendapat kepercayaan untuk naik kelas menukangi Timnas U-20 Indonesia.

Tanggung Jawab Lebih kepada Nova Arianto

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyambut kepulangan Timnas U-17 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11).

Baca Juga:

Erick menilai Nova layak diberi kesempatan lebih besar setelah menunjukkan potensi dalam membangun karakter dan disiplin pemain muda Indonesia.

"Coach Nova kami beri kesempatan ke U-20. Nantinya akan diusulkan bersama BTN dan Direktur Teknik untuk kami bahas di Exco,” ujar Erick dikutip dari akun resmi Instagramnya.

Jejak Sejarah di Qatar

Meskipun Indonesia gagal menembus fase gugur Piala Dunia U-17 2025, Nova berhasil menorehkan catatan bersejarah dengan kemenangan 2-1 atas Honduras.

Baca Juga:

Dua gol yang dicetak oleh Evandra Florasta dan Fadly Alfredo Hengga menjadi momen yang dikenang sebagai kemenangan pertama Indonesia di ajang tersebut.

"Kami bangga karena ada sejarah yang tercipta. Bukan soal level usia, tetapi tentang kebanggaan bangsa," tambah Erick.

Seusai menorehkan sejarah bersama Timnas U-17 Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 2025, Nova Arianto akan melanjutkan kisahnya ke babak baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nova Arianto  Timnas Indonesia  Timnas U-20 Indonesia  timnas u-17  Erick Thohir 
BERITA NOVA ARIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp