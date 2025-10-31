Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Bisnis

SEVA Beri Pinjaman Dana Multiguna Hanya Lewat Hp atau Laptop

Jumat, 31 Oktober 2025 – 19:11 WIB
SEVA Beri Pinjaman Dana Multiguna Hanya Lewat Hp atau Laptop
Ilustrasi penggunaan aplikasi SEVA. Foto: seva

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah maraknya pinjaman online ilegal yang sering menjerat masyarakat, hadir solusi yang lebih aman dan transparan dari SEVA.

Perusahaan keuangan bagian dari Astra Financial itu meluncurkan Fasilitas Dana — layanan pinjaman multiguna dengan agunan BPKB mobil, yang bisa diajukan sepenuhnya secara digital.

Cukup buka SEVA.id, isi formulir, dan tunggu proses verifikasi. Jika semua data lengkap, dana langsung cair ke rekening.

Tak perlu antre, tak perlu cemas. Dalam waktu singkat, kebutuhan mendesak pun bisa teratasi.

“Melalui sinergi dengan Astra Credit Companies (ACC), kami memastikan seluruh proses di Fasilitas Dana berjalan aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkap CEO SEVA David Thamrin melalui keterangannya, Jumat (31/10).

Menurutnya, kemudahan dan kecepatan pencairan menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan resmi.

Hal senada disampaikan Trijoko Agung Wibowo atau Jojo selaku Head of Brand and Digital Marketing SEVA.

Dia menekankan proses pengajuan cukup dilakukan dari rumah lewat ponsel atau laptop.

SEVA (Astra Financial) meluncurkan Fasilitas Dana — layanan pinjaman multiguna dengan agunan BPKB mobil, yang bisa diajukan sepenuhnya secara digital.

TAGS   SEVA  Astra financial  pinjaman dana multiguna  fintech  bpkb mobil 
