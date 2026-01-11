Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Seventh Stars Resmi Meluncur, Perkenalkan Diva Lewat Tempat Berlabuh

Minggu, 11 Januari 2026 – 19:09 WIB
Seventh Stars Resmi Meluncur, Perkenalkan Diva Lewat Tempat Berlabuh - JPNN.COM
Penyanyi Diva Ramaniya. Foto: Dok. Seventh Stars

jpnn.com, JAKARTA - Label musik Seventh Stars resmi memperkenalkan penyanyi Diva Ramaniya, melalui single debut berjudul Tempat Berlabuh.

Peluncuran tersebut menandai langkah awal Seventh Stars sebagai label musik yang digawangi oleh Haris The Brothers dan Ryan Toding, dengan fokus pada pengembangan artis berbasis karakter vokal dan karya.

Tempat Berlabuh dari Diva Ramaniya merupakan lagu tentang ikhlas melepaskan dan yakin. Menggunakan metafora berlayar dan pulang, lagu itu berbicara tentang hubungan yang tidak dibangun atas dasar menahan, melainkan memberi ruang dan percaya.

Baca Juga:

Pesan tersebut ditegaskan lewat reff 'Berlayarlah ke mana pun kau mau, arungi luasnya samudra' dan 'Ke mana pun akhirnya, tempat berlabuh tetap aku'.

Lagu itu sejatinya berangkat dari kisah cinta. Diva Ramaniya menulis Tempat Berlabuh dari perasaan personal terhadap seorang kekasih, tentang merelakan tanpa kehilangan keyakinan.

Meski demikian, maknanya sengaja dibiarkan terbuka agar pendengar dapat menafsirkan lagu Tempat Berlabuh sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Baca Juga:

Menariknya, perjalanan Diva menuju rilis profesional itu berlangsung secara organik. Di lingkungan terdekatnya, warna vokal Diva kerap disebut mengingatkan pada Bernadya hingga Raisa. Masukan tersebut mendorong Diva untuk menekuni musik dengan lebih serius.

Dukungan penuh orang tua menjadi titik awal berawal dari unggahan latihan vokal yang muncul di linimasa Instagram sang ibu, hingga akhirnya menghubungi Haris The Brothers.

Label musik Seventh Stars resmi memperkenalkan penyanyi Diva Ramaniya, melalui single debut berjudul Tempat Berlabuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   diva  Diva Ramaniya  Seventh Stars  Tempat Berlabuh 
BERITA DIVA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp