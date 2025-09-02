Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sevilla Boyong Alexis Sanchez dari Udinese

Selasa, 02 September 2025 – 09:15 WIB
Sevilla Boyong Alexis Sanchez dari Udinese - JPNN.COM
Alexis Sanchez. ANTARA/REUTERS/DANIELE MASCOLO.

jpnn.com - JAKARTA - Klub Liga Spanyol Sevilla resmi memboyong Alexis Sanchez dari Udinese. Pengumuman itu disiarkan Sevilla, Selasa (2/9), beberapa jam setelah Udinese menyatakan Sanchez meninggalkan klub Liga Italia tersebut dengan kesepakatan bersama.

"Setelah berkarier di sejumlah klub paling penting dalam dunia sepak bola, Sanchez akan membawa pengalaman dan naluri mencetak golnya ke Sevilla," kata Sevilla dikutip dari laman resminya.

Sanchez merupakan mantan bintang Arsenal dan Barcelona. Pemain 36 tahun asal Chile yang juga pernah membela Manchester United, Inter Milan, dan Marseille ini kembali ke Udinese untuk masa kerja keduanya setahun lalu.

Baca Juga:

Udinese dan Alexis Sanchez berpisah di sini. Klub dan legenda hitam putih itu telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya,” demikian pernyataan resmi Udinese.

“Alexis akan selalu menjadi wonderkid kami,” tambah klub tersebut, merujuk pada julukan Sanchez.

Adapun Sanchez pertama kali bergabung dengan Udinese ketika meninggalkan Amerika Selatan sebagai pemain remaja pada 2008.

Baca Juga:

Dia kemudian meraih gelar juara Liga Spanyol bersama Barcelona pada 2013.

Lalu, meraih gelar juara Liga Italia bersama Inter Milan pada 2021 dan 2024, serta Piala FA dengan Arsenal di 2015 dan 2017.

Klub Liga Spanyol Sevilla resmi memboyong Alexis Sanchez dari Udinese. Sanchez diyakini membawa naluri mencetak golnya ke Sevilla.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alexis Sanchez  Sevilla  Udinese  Bursa Transfer 
BERITA ALEXIS SANCHEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp