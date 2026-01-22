Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

SG di Tulang Bawang Barat Lampung Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Merespons

Kamis, 22 Januari 2026 – 17:24 WIB
SG di Tulang Bawang Barat Lampung Terjerat Kasus Narkoba, Polisi Merespons - JPNN.COM
Polisi. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung AKP Samsi Rizal membantah kalau SG adalah salah satu pengelola Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SG hanya membantu ibunya ke pasar jadi bukan pengelola SPPG untuk MBG,” tegas Samsi Rizal kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Kasus dugaan penyelahgunaan narkoba yang menjerat SG, kata Samsi Rizal saat ini masih dikembangkan pihak polisi.

Baca Juga:

"Ya, benar ada inisial SG yang memang diamankan petugas,” tegas AKP Samsi Rizal.

Dia melanjutkan saat ini kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam proses pengembangan petugas.

"Masih kita kembangkan," terangnya.

Baca Juga:

Terkait barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan SG akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Humas Polres Tubaba.

"Nanti diumumkan, kita masih pengembangan," ungkapnya.

Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung AKP Samsi Rizal mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus narkoba yang menjerat SG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  narkoba  Polres Tulang Bawang Barat  Polres 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp