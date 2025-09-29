SGMW Merilis Binguo S, Ini Bedanya dengan Wuling BinguoEV

Senin, 29 September 2025 – 16:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SAIC-GM-Wuling (SGMW) terus melengkapi lini mobil listrik harian di pasar, dengan meluncurkan Wuling Binguo S.

Wuling Binguo S masuk di kelas SUV kompak, artinya posisinya di atas hatchback BinguoEV yang saat ini dipasarkan di Indonesia.

Wuling Binguo S memiliki panjang 4.265 mm, sedangkan BinguoEV (di Indonesia) memiliki bodi lebih pendek yaitu 3.950 mm.

Tampilan depannya berbeda, di mana Binguo S menawarkan hidung yang panjang dan lebih tajam.

Bagian depan menggunakan gril tertutup yang dipadukan lampu depan poligonal dengan daytime running light berbentuk C.

Sementara itu, bagian belakang mengadopsi lampu ramping transparan dan spoiler atap.

Bergeser ke kabin, Binguo S memilih gaha minimalis dengan dua pilihan warna, Soft White dan Warm Brown.

Fitur standar termasuk kluster instrumen digital 8,88 inci, layar tengah 12,8 inci model floating, setir tiga palang, dan tuas transmisi yang terpasang di kolom kemudi.