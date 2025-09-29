Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

SGMW Merilis Binguo S, Ini Bedanya dengan Wuling BinguoEV

Senin, 29 September 2025 – 16:50 WIB
SGMW Merilis Binguo S, Ini Bedanya dengan Wuling BinguoEV - JPNN.COM
Wuling Binguo S di Tiongkok. Foto: wuling/carnewschina

jpnn.com, JAKARTA - SAIC-GM-Wuling (SGMW) terus melengkapi lini mobil listrik harian di pasar, dengan meluncurkan Wuling Binguo S.

Wuling Binguo S masuk di kelas SUV kompak, artinya posisinya di atas hatchback BinguoEV yang saat ini dipasarkan di Indonesia.

Wuling Binguo S memiliki panjang 4.265 mm, sedangkan BinguoEV (di Indonesia) memiliki bodi lebih pendek yaitu 3.950 mm.

Baca Juga:

Tampilan depannya berbeda, di mana Binguo S menawarkan hidung yang panjang dan lebih tajam.

Bagian depan menggunakan gril tertutup yang dipadukan lampu depan poligonal dengan daytime running light berbentuk C.

Sementara itu, bagian belakang mengadopsi lampu ramping transparan dan spoiler atap.

Baca Juga:

Bergeser ke kabin, Binguo S memilih gaha minimalis dengan dua pilihan warna, Soft White dan Warm Brown.

Fitur standar termasuk kluster instrumen digital 8,88 inci, layar tengah 12,8 inci model floating, setir tiga palang, dan tuas transmisi yang terpasang di kolom kemudi.

Wuling Binguo S masuk di kelas SUV kompak, artinya posisinya di atas hatchback BinguoEV yang saat ini dipasarkan di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wuling Binguo S  Wuling Bingo S  wuling binguoev  SGMW  SUV listrik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp