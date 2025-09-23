Shaggydog Luncurkan Sepatu Seri Sayidan, Hanya 300 Pasang

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band ska asal Yogyakarta, Shaggydog kembali menghadirkan sesuatu yang baru bagi para pendengar. Kali ini bukan lagu, tetapi sepatu.

Shaggydog yang telah puluhan tahun mewarnai musik Indonesia kini berkolaborasi dengan Dogle, brand alas kaki lokal yang dikenal dengan desain stylish dan fungsional.

Dogle lahir dan berkembang karena adanya potensi dan dukungan dari orang-orang terdekat. Serta menyuarakan gagasan agar gaung dan impact-nya semakin luas. Salah satunya dengan entitas lain yang bersinggungan dengan seni dan budaya.

Hal yang membuat Dogle berbeda dengan brand lain yakni membangun brand bukan bicara tentang hasil akhir dan profit saja, tetapi juga membentuk sosial impact bagi masyarakat secara luas.

Dogle juga memiliki program #AnakIndonesiaBersepatu yang menjadi semacam program CSR berbagi Sepatu Dogle gratis ke anak-anak sekolah yang kurang mampu dengan cara menyisihkan sebagian dari hasil penjualan sepatunya.

Produk Dogle sendiri erat dengan urban style dan kini merambah dunia seni salah satunya di musik. Setelah merilis sepatu kolaborasi dengan komunitas musik SKA Indonesia, SKA Revolution Indonesia, Dogle kembali mengajak entitas dari ranah musik untuk berkolaborasi pada produk footwear. Kali ini, bersama Shaggydog.

Kolaborasi tersebut melahirkan koleksi produk limited edition yang menggabungkan nuansa musik, kultur seni, budaya, dan fashion.

Setiap desain mencerminkan semangat kebebasan dan keberanian mengekspresikan diri, di atas panggung maupun di jalanan dengan memastikan kenyamanan pengguna untuk dipakai kesehariannya.