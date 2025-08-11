Shakira Jasmine: Ada Seseorang yang Tidak Bisa Digantikan Begitu Saja

Senin, 11 Agustus 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira Jasmine akhirnya merilis single terbaru yang bertitel Room for Someone.

Lagu penuh emosi tersebut dirilis pada 10 Agustus 2025, bertepatan dengan penampilannya dalam Majulah Nusantara 2025 di Singapura.

Momen tersebut menjadi spesial karena untuk pertama kalinya penonton dapat merasakan langsung kekuatan emosi yang dibawa Shakira Jasmine lewat lagu itu.

Menurutnya, Room for Someone bercerita tentang seseorang yang menyisakan ruang untuk sosok yang sudah tidak lagi bersama, namun tetap tidak terlupakan.

Dalam Room for Someone, Shakira Jasmine merenungkan cinta yang bertahan di ingatan meski kenyataan cinta itu telah usai.

Vokal perempuan berusia 22 tahun itu terasa intim seakan sedang berbisik kepada dirinya sendiri atau kepada seseorang yang diam-diam masih diharapkan kembali.

Setelah merilis single Selalu Kalah, Shakira Jasmine kembali menunjukkan kematangan sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu.

Pada 2025, dia hadir dengan identitas baru yang memadukan pop alternatif lembut dengan sentuhan modern rock chic. Nuansa nostalgia awal 2000-an berpadu dengan gaya elegan namun emosional.