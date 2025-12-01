Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Shakira Jasmine Bagikan Kisah Personal dalam Album Kira

Senin, 01 Desember 2025 – 07:17 WIB
Shakira Jasmine Bagikan Kisah Personal dalam Album Kira
Shakira Jasmine. Foto: Dok. Musica Studios

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Shakira Jasmine akhirnya merilis album terbarunya yang bertitel Kira.

Menurutnya, album tersebut merupakan sebuah karya yang merepresentasikan perjalanan emosional tentang fase kehidupan ketika seseorang menginginkan cinta, namun belum benar-benar siap untuk menerimanya.

Album Kira menjadi ruang paling personal bagi Shakira Jasmine untuk menuangkan cerita tentang luka yang belum sepenuhnya sembuh, perasaan tidak aman, hingga ketakutan membuka hati kembali setelah terlalu banyak kehilangan dan pertarungan emosional.

Melalui lirik-lirik yang intim, dia mengajak pendengar menyelami momen ketika cinta terasa begitu dekat namun sulit untuk diraih.

“Album ini menceritakan tentang fase di mana kita sebenarnya ingin dicintai, tapi hati kita masih belum siap. Ketika kita masih belajar berdamai dengan luka, masih memproses rasa takut, dan masih mencari makna dari semua yang pernah terjadi,” ungkap Shakira Jasmine.

Secara musik, album Kira menghadirkan perpaduan pop alternatif, R&B, serta sentuhan modern yang menggambarkan suasana sendu namun tetap hangat.

Setiap lagu dalam album tersebut menjadi kepingan cerita yang saling terhubung, membentuk narasi utuh tentang perjalanan mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain.

Terdapat 8 lagu dalam album baru milik Shakira Jasmine, di antaranya, Akankah Aku Sampai Ke Sana?, Just a Crush Thing, Love Doesn’t Want Me, Selalu Kalah, Mr. Melodramatic, Room For Someone, Wanting It Back, dan Best.



TAGS   Shakira Jasmine  Penyanyi Shakira Jasmine  Lagu Shakira Jasmine  Album Shakira Jasmine  Musica Studios 
