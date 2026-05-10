Shakira Kembali Bawakan Lagu Piala Dunia Lewat 'Dai Dai'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shakira membocorkan lagu terbarunya berjudul Dai Dai yang dibawakan bersama Burna Boy, sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026.

Informasi tersebut disampaikan Shakira melalui akun Instagram pribadinya, @shakira, pada Jumat (8/5). Dalam unggahan itu, ia mengumumkan bahwa lagu tersebut akan dirilis secara resmi pada 14 Mei 2026.

“From Stadium Maracaná, here is ‘Dai Dai’ @fifaworldcup Official Song 2026. Coming 5/14. We are ready @burnaboygram,” tulis Shakira.

Cuplikan video yang diunggah memperlihatkan proses pengambilan gambar di Stadion Maracana, salah satu stadion ikonik di Brasil.

Media Kolombia, El Colombiano, melaporkan bahwa “Dai Dai” memadukan unsur musik Afrika, Latin, dan urban. Lagu tersebut juga menggunakan lirik dalam bahasa Spanyol dan Inggris.

Judul “Dai Dai” disebut berasal dari ungkapan dalam bahasa Italia yang berarti “ayo, ayo”, menggambarkan semangat dan antusiasme khas turnamen sepak bola dunia.

Bagi Shakira, proyek ini menjadi keterlibatan keempatnya dalam lagu resmi Piala Dunia FIFA.

Sebelumnya, dia dikenal melalui Hips Don't Lie pada Piala Dunia FIFA 2006 di Jerman, Waka Waka (This Time for Africa) pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan, dan La La La (Brazil 2014) pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil.