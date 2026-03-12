Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Shanty Alda Minta Sistem Pengelolaan Sampah di Bantargebang Dibenahi

Kamis, 12 Maret 2026 – 12:34 WIB
Shanty Alda Minta Sistem Pengelolaan Sampah di Bantargebang Dibenahi - JPNN.COM
Anggota DPR RI Shanty Alda. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, menyampaikan duka cita atas tragedi longsor sampah yang terjadi di TPST Bantargebang.

Peristiwa tersebut dilaporkan menelan 13 korban, dengan tujuh orang di antaranya meninggal dunia.

Shanty menilai kejadian tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan konvensional yang selama ini digunakan tidak lagi memadai untuk mengatasi persoalan sampah yang makin kompleks.

"Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara lama dan perlu segera dibenahi secara serius,” ujar Shanty dalam keterangannya, kamis (12/3).

Dia menekankan bahwa sistem pengelolaan sampah nasional perlu diperbarui secara lebih terintegrasi.

Upaya tersebut mencakup pengurangan sampah sejak dari sumbernya, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga penerapan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Menurut Shanty, insiden di Bantargebang juga menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek keselamatan bagi para pekerja dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tempat pembuangan akhir.

Anggota DPR RI Shanty Alda mendesak pembenahan sistem pengelolaan sampah seusai longsor di Bantargebang

