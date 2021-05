Shanty Merilis Video Klip Adam And Eve

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Shanty kembali mewarnai industri musik tanah air dengan merilis video klip Adam and Eve, pada Kamis (20/5).



Lagu berbahasa Inggris itu sendiri sudah diluncurkan sejak Desember 2015.



Namun, karena kesibukannya, Shanty pun tak sempat membuatkan video klip untuk lagu Adam And Eve kala itu.



Setelah lima tahun berlalu, perempuan berkulit eksotis itu memutuskan membuat musik video untuk lagu tersebut.



Sebab, dia menilai lirik lagu Adam And Eve begitu indah dan tak sedikit orang Hongkong yang menyukainya.



"Beberapa unggahan saya di media sosial tentang Adam and Eve ternyata mendapat animo besar dari lingkungan saya di Hongkong,” ujar Shanty melalui konferensi pers virtual.



Namun, sayangnya mereka tak mengetahui bahwa Adam And Eve merupakan lagu lama miliknya.



Oleh karena itu, perempuan berusia 42 tahun itu memutuskan untuk membuat video klip lagu tersebut.



"Pas saya unggah ini di Instagram banyak yang berpikir ini baru dan tanya mana video klipnya. Ya sudah, saya pikir kenapa enggak (buat videonya)," ucap Shanty.



Adapun untuk video klip itu sendiri mengusung tema alam dengan latar tempat di hutan.



Shanty mengatakan, syuting video klip tersebut hanya dilakukan dalam waktu singkat dan dikerjakan oleh tiga orang termasuk dirinya.



"Untuk bikin video klip ini bagaimana membuat video musik yang memang bertanggungjawab pada liriknya," sambung Shanty.



Kini, video klip Adam And Eve itu sudah bisa dinikmati melalui kanal Shanty di YouTube. (mcr7/JPNN)



