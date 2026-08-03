Sharing Alumni Universitas Bakrie, Bahas Transformasi Televisi ke Platform Digital

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie menggelar sharing session bertajuk Alumni Aspire dengan menghadirkan alumninya, Andromeda Mercury pada Minggu (2/8).

Kegiatan yang mengangkat tema From Newsroom to Newsfeed: Managing Television News Across Digital Platforms membahas transformasi pengelolaan berita televisi di era digital, mulai dari proses produksi hingga distribusi konten di berbagai platform.

Andromeda Mercury mengatakan berita saat ini tidak lagi berhenti pada siaran televisi. Konten berita terus berkembang dan didistribusikan melalui berbagai kanal digital, seperti website, media sosial, hingga platform digital lainnya.

"Berita tidak lagi berhenti pada siaran televisi, tetapi terus berkembang menjadi konten lintas platform yang menjangkau audiens melalui website, media sosial, dan berbagai kanal digital lainnya," kata Andromeda Mercury dalam keterangan resmi.

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara organisasi media memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan informasi.

Andromeda Mercury menilai perubahan tersebut menuntut perusahaan media mengembangkan model bisnis, strategi distribusi, serta pengelolaan konten yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumsi media masyarakat.

Dalam sesi tersebut, dia juga membagikan pengalamannya mengelola proses produksi berita di ruang redaksi (newsroom) serta strategi mendistribusikan konten melalui berbagai platform digital sebagai implementasi konvergensi media.

Dosen Mata Kuliah Manajemen Bisnis Media Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Eli Jamilah Miharja, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai dinamika industri media saat ini.