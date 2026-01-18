Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Sharing The Future: Cara Changan Membangun Masa Depan Mobilitas Dunia

Minggu, 18 Januari 2026 – 09:22 WIB
Sharing The Future: Cara Changan Membangun Masa Depan Mobilitas Dunia - JPNN.COM
Changan Deepal S07 di Indonesia. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah laju transformasi industri otomotif global, Changan melalui filosofi “Sharing the Future” menegaskan komitmennya untuk berbagi kemajuan teknologi, inovasi, dan solusi mobilitas berkelanjutan.

Sebagai salah satu dari empat grup otomotif terbesar di Tiongkok, Changan memiliki fondasi kuat dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri manufaktur otomotif.

Rekam jejak panjang tersebut menjadi pijakan penting bagi Changan untuk berkembang sebagai pemain global berbasis teknologi dan rekayasa, bukan hanya mengandalkan volume produksi.

Baca Juga:

Kekuatan utama Changan terletak pada kapabilitas engineering berstandar internasional.

Perusahaan aktif mengembangkan teknologi keselamatan dan elektrifikasi yang telah diaplikasikan secara nyata pada produk-produknya.

Salah satunya Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang kini digunakan pada Deepal S07.

Baca Juga:

Kehadiran teknologi tersebut menegaskan fokus Changan terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara di era mobilitas modern.

Di sektor elektrifikasi, Changan juga menghadirkan inovasi melalui pengembangan Golden Shield Battery, sistem baterai canggih yang digunakan pada Deepal S07.

Di tengah laju transformasi industri, Changan melalui filosofi “Sharing the Future” berkomitmen berbagi kemajuan teknologi, inovasi, dan solusi mobilitas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Changan  changan deepal S07  solusi mobilitas  mobil listrik changan  sharing the future 
BERITA CHANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp