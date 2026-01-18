Sharing The Future: Cara Changan Membangun Masa Depan Mobilitas Dunia

Minggu, 18 Januari 2026 – 09:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah laju transformasi industri otomotif global, Changan melalui filosofi “Sharing the Future” menegaskan komitmennya untuk berbagi kemajuan teknologi, inovasi, dan solusi mobilitas berkelanjutan.

Sebagai salah satu dari empat grup otomotif terbesar di Tiongkok, Changan memiliki fondasi kuat dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri manufaktur otomotif.

Rekam jejak panjang tersebut menjadi pijakan penting bagi Changan untuk berkembang sebagai pemain global berbasis teknologi dan rekayasa, bukan hanya mengandalkan volume produksi.

Baca Juga: Komparasi Mobil Listrik Mungil Changan Lumin vs Vinfast VF 3

Kekuatan utama Changan terletak pada kapabilitas engineering berstandar internasional.

Perusahaan aktif mengembangkan teknologi keselamatan dan elektrifikasi yang telah diaplikasikan secara nyata pada produk-produknya.

Salah satunya Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang kini digunakan pada Deepal S07.

Baca Juga: Mengupas Teknologi Golden Shield Battery di Changan Deepal S07

Kehadiran teknologi tersebut menegaskan fokus Changan terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara di era mobilitas modern.

Di sektor elektrifikasi, Changan juga menghadirkan inovasi melalui pengembangan Golden Shield Battery, sistem baterai canggih yang digunakan pada Deepal S07.